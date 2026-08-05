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Muzaffarpur News: सड़क पर जलजमाव से ग्रामीण परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: कुढ़नी के लुक्की नंदलालपुर में जलजमाव के कारण ग्रामीणों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर 200 फीट तक गड्ढा होने से पानी जमा रहता है, जिससे बदबू फैलती है और लोग पैदल चलने में भी कठिनाई महसूस कर रहे हैं। युवा जदयू के अध्यक्ष ने बीडीओ को समस्या का समाधान करने के लिए आवेदन दिया है।

Muzaffarpur News: सड़क पर जलजमाव से ग्रामीण परेशान

Muzaffarpur News: कुढ़नी। सकरी सरैया पंचायत के लुक्की नंदलालपुर में जलजमाव से ग्रामीणों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। सड़क पर करीब 200 फीट तक गड्ढा होने से हमेशा पानी जमा रहता है। पानी से काफी बदबू भी आती है, जिस कारण लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। इसको लेकर युवा जदयू के प्रखंड अध्यक्ष आलोक यादव ने बीडीओ को आवेदन दिया है। उन्होंने शीघ्र इस दिशा में कदम उठाने का आग्रह किया है।

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