Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Muzaffarpur News: कुएं में गिरी गाय को ग्रामीणों ने निकाला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

Muzaffarpur News: साहेबगंज। वासुदेवपुर सराय पंचायत के देवसर असली गांव में रविवार को होरिल राय की गाय

Muzaffarpur News: कुएं में गिरी गाय को ग्रामीणों ने निकाला

Muzaffarpur News: साहेबगंज। वासुदेवपुर सराय पंचायत के देवसर असली गांव में रविवार को होरिल राय की गाय कुएं में गिर गई। होरिल राय के शोर मचाने पर जुटे ग्रामीणों ने करीब पांच घंटे की मशक्कत के बाद गाय को कुएं से बाहर निकाला। बताया जाता है कि जेसीबी की सहायता से गाय को कुएं से निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद कुएं में उतरकर ग्रामीणों ने गाय के शरीर में रस्सी बांधकर सुरक्षित बाहर निकाला।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffarpur Latest News Muzaffarpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।