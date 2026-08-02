Muzaffarpur News: कुएं में गिरी गाय को ग्रामीणों ने निकाला
Muzaffarpur News: साहेबगंज। वासुदेवपुर सराय पंचायत के देवसर असली गांव में रविवार को होरिल राय की गाय
Muzaffarpur News: साहेबगंज। वासुदेवपुर सराय पंचायत के देवसर असली गांव में रविवार को होरिल राय की गाय कुएं में गिर गई। होरिल राय के शोर मचाने पर जुटे ग्रामीणों ने करीब पांच घंटे की मशक्कत के बाद गाय को कुएं से बाहर निकाला। बताया जाता है कि जेसीबी की सहायता से गाय को कुएं से निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद कुएं में उतरकर ग्रामीणों ने गाय के शरीर में रस्सी बांधकर सुरक्षित बाहर निकाला।
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