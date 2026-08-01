Muzaffarpur News: इथेनॉल प्लांट से निकलने वाले प्रदूषित पानी को लेकर सड़क पर उतरे लोग

Muzaffarpur News: मोतीपुर, हिन्दुस्तान संवाददाता। मुरारपुर स्थित इथेनॉल प्लांट से निकल रहे धुआं व प्रदूषित पानी को लेकर शुक्रवार को आक्रोशित ग्रामीण सड़क पर उतर गए। गुस्साए ग्रामीणों ने हरनाही गांव स्थित मोतीपुर-साहेबगंज पथ को जाम कर हंगामा किया। ग्रामीणों ने बताया कि प्रदूषित पानी लोगों के दरवाजे तक पहुंच गया है। प्रदूषित पानी से फसल बर्बाद होने के साथ लोगों के सेहत पर भी असर पड़ रहा है। आक्रोशित ग्रामीण प्रदूषण नियंत्रण विभाग और डीएम के बुलाने की मांग कर रहे थे। जाम की सूचना पर पहुंचे सीओ तरुण कुमार, मुखिया प्रतिनिधि कनिष्क कमल, थानेदार कुणाल कुमार कश्यप और पंसस उज्ज्वल प्रताप गुप्ता ने लोगों को समझाकर शांत कराया।

करीब डेढ़ घंटे तक सड़क जाम रहने से राहगीरों को काफी परेशानी हुई। इस संबंध में सीओ तरुण कुमार ने बताया कि ग्रामीणों व किसानों को परेशानी हो रही है। स्थाई समाधान के लिए डीएम को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तत्काल पुलिया को बंद करने का काम शुरू करा दिया गया है।साइफन के रास्ते खेतों में जा रहा पानी : ग्रामीण राजा अंसारी, बाला जी, विनय कुमार, संजय भगत, जुगनू अंसारी, अशर्फी राम, हरेंद्र राम, विश्वनाथ राम, भरत राम, तबरेज आलम आदि ने बताया कि गांव और खेत में पानी नहीं आए, इसके लिए प्लांट के पास पुलिया को मिट्टी से जाम कर दिया गया था, जिसे गुरुवार की देर रात किसी ने खोल दिया। नहर के पास बने साइफन के रास्ते दर्जनों किसानों के खेतों में प्रदूषित पानी जा रहा है, जिससे करीब तीन सौ एकड़ में लगे धान की फसल बर्बाद हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि प्रदूषित पानी की बदबू से आसपास के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है।