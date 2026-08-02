Muzaffarpur News: पारू में मवेशी लोड पिकअप जब्त

Muzaffarpur News: पारू। मंगुरहिया पंचायत के हीरापुर गांव में रविवार को ग्रामीणों ने मवेशी लोड पिकअप को पकड़ लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में ले लिया। ग्रामीणों ने बताया कि पिकअप पर मवेशी देखकर रुकवाया। चालक से पूछताछ करने पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। थानेदार आशुतोष कुमार शुक्ला ने बताया कि पिकअप जब्त कर ली गई है। छानबीन की जा रही है।