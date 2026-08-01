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Muzaffarpur News: सकरा : रास्ते के विवाद में मारपीट

By Arun Kumar Singh
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: हरपुर कृष्ण गांव में शनिवार को रास्ता रोकने के विवाद में मारपीट हुई जिसमें कई लोग जख्मी हुए। ईंट-पत्थर भी चले। सूचना पर पुलिस ने घटना को शांत कराया। राधा देवी ने सकरा थाना में आवेदन दिया है, जिसमें बताया गया कि गांव का एक परिवार रास्ते को निजी बता रहा है। पुलिस कार्रवाई कर रही है।

Muzaffarpur News: सकरा : रास्ते के विवाद में मारपीट

Muzaffarpur News: सकरा। हरपुर कृष्ण गांव में शनिवार को रास्ता रोकने के विवाद में मारपीट हो गई। इस दौरान ईंट-पत्थर भी चले, जिसमे कई लीग जख्मी हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शांत कराया। टुनटुन पासवान की पत्नी राधा देवी ने सकरा थाना में आवेदन दिया है। बताया कि सिहो-दरधा सड़क से टोला में जाने के लिए काफी समय से रास्ता है, उस रास्ते की जमीन को गांव का एक परिवार निजी बता रहा है। विरोध करने पर मारपीट करने लगे। पुलिस ने पैक्स अध्यक्ष और सरपंच पति की मदद से मामले को शांत कराया। सकरा पुलिस ने बताया कि महिला के आवेदन के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।

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