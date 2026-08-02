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Muzaffarpur News: छह प्रखंडों में ग्रामीण सड़कें बेहाल, 300 करोड़ से होगा निर्माण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में जर्जर सड़कों की मरम्मत और नवनिर्माण जल्द होगा। ग्रामीण कार्य विभाग ने 283 किमी सड़कों के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार किया है। 132 टूटी सड़कों की मरम्मत की जाएगी और नई सड़कों का भी निर्माण होगा। इससे ग्रामीणों को आवागमन में राहत मिलेगी।

Muzaffarpur News: छह प्रखंडों में ग्रामीण सड़कें बेहाल, 300 करोड़ से होगा निर्माण

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। जिले के ग्रामीण इलाकों में लंबे समय से जर्जर सड़कों की मरम्मत व नवनिर्माण जल्द कराया जाएगा। ग्रामीण कार्य विभाग ने जिले के छह प्रखंडों में 283 किमी ग्रामीण सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए करीब 300 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार कर मुख्यालय को भेजा है।

जर्जर सड़कों की स्थिति

विभाग ने जर्जर हो चुकी सड़कों की सूची भी भेजा है। इसके तहत कुल 132 टूटी सड़कों की मरम्मत की जाएगी और कई जगहों पर नई सड़कों का निर्माण भी होगा। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सर्वे के दौरान सामने आया कि जिले के कुढ़नी, सकरा, मुशहरी, मुरौल, सरैया व बंदरा प्रखंड में ग्रामीण सड़कों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। बरसात के दिनों में यहां सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे हो जाते हैं और कीचड़ के कारण लोगों का चलना मुश्किल हो जाता है। विभाग का मानना है कि इस योजना से गांवों का संपर्क पक्की सड़क से जुड़ेगा और ग्रामीणों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा, ताकि लोगों को जल्द से जल्द बेहतर सड़कों की सुविधा मिल सके।

कार्य का विवरण

ग्रामीण कार्य प्रमंडल मुजफ्फरपुर के कार्यापालक अभियंता रामू कुमार का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र की 283 किमी सड़क जर्जर हो चुकी है। इनमें से कई को नए सिरे से बनाया जाएगा। वहीं, कुछ सड़कों की सिर्फ मरम्मत होगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जिले में कितने किमी सड़कों का निर्माण और मरम्मत होगा?
283 किमी ग्रामीण सड़कों का निर्माण और मरम्मत होगा।
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