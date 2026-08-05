Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Muzaffarpur News: लूट के तीन केस को पुलिस ने घोषित किया सत्य सूत्रहीन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

Muzaffarpur News: - पुलिस ने जांच पूरी बताकर केस फाइल कर दिया क्लोज - रहजनी के

Muzaffarpur News: लूट के तीन केस को पुलिस ने घोषित किया सत्य सूत्रहीन

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रसं। जिले के गायघाट, मुशहरी और सिवाइपट्टी में हुई अलग-अलग लूट के तीन मामलों में कोई सुराग नहीं मिलने पर पुलिस ने केस को सत्य सूत्रहीन घोषित कर दिया है। इसके साथ ही अनुसंधान बंद कर पुलिस ने केस क्लोज कर दी है। गायघाट के जारंग टेकुआ निवासी सीएसपी संचालक सुबोध कुमार सिंह से पिस्टल के बल पर चार मार्च 2024 को ढाई लाख रुपये की लूट हुई थी। वह बैंक से रुपये निकालकर सीएसपी जा रहे थे। इसी दौरान घसपुरा में ईंट भट्ठे के पास उनके साथ लूट हुई थी। इस केस को गायघाट थाने की पुलिस ने सत्य सूत्रहीन बताकर केस फाइल बंद कर दी है।इसी

ये भी पढ़ें:Muzaffarpur News: हसीना गैंग : दो दिनों से सादे लिबास में पुलिस काट रही चक्कर, नहीं मिल रहे सुराग

तरह मुशहरी में स्टेट बैंक के पास 28 अक्टूबर 2024 की रात साढ़े आठ बजे माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मी मो. असगर से पिस्टल के बल पर बाइक सवार तीन अपराधियों ने 58 हजार रुपये लूट लिये थे। इस घटना में भी बाइक सवार अपराधियों का पुलिस सुराग नहीं ढूंढ पाई। केस सत्य सूत्रहीन बता दिया है। सिवाइपट‌्टी के पैगंबरपुर के कपड़ा व्यवसायी अरुण कुमार से 25 दिसंबर 2022 को पिस्टल के बल पर 25 हजार रुपये की लूट हुई थी। इस केस को भी पुलिस ने सत्य सूत्रहीन बताकर फाइल बंद कर दी है। लूट की इन वारदात में कोई सुराग नहीं मिलने को लेकर पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffarpur Latest News Muzaffarpur Muzaffarpur News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।