Muzaffarpur News: बिन ब्याही मां को आरोपित दे रहा हत्या की धमकी
Muzaffarpur News: बोचहां के एक गांव में एक बिन ब्याही मां को उसके अपहरणकर्ता संतोष सहनी द्वारा हत्या की धमकी दी जा रही है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि संतोष ने उसका अपहरण किया और उसे गर्भवती कर दिया। हाल ही में वह जेल से बाहर आया है और अब वह उसे और उसके बच्चे को जान से मारने की धमकी दे रहा है।
Muzaffarpur News: बोचहां। थाना क्षेत्र के एक गांव की बिन ब्याही मां को आरोपित युवक हत्या की धमकी दे रहा है। पीड़िता ने शुक्रवार को बोचहां थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि बीते साल संतोष सहनी ने उसका अपहरण कर लिया। उसे पटना ले गया। इस दौरान वह गर्भवती हो गई। आरोपित पर शादी करने का दबाव बनाया तो उसने मना कर दिया और घर लाकर छोड़ दिया। इस बीच उसने बच्चे को जन्म दिया। इससे पहले भी थाने में शिकायत की थी, जिसमें आरोपित संतोष सहनी जेल गया था। बीते महीने वह जेल से बाहर आया है।
अब आरोपित उसे और उसके बच्चे को हत्या की धमकी दे रहा है। थानेदार यशवंत कुमार मिश्रा ने बताया कि कार्रवाई की जा रही है।
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