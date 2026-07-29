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Muzaffarpur News: बेकाबू ट्रक ने मॉर्निंग वाक कर रहे बुजुर्ग को रौंदा, मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में एक अनियंत्रित ट्रक ने मॉर्निंग वाक कर रहे 70 वर्षीय बुजुर्ग राम विलास शर्मा को रौंद दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। चालक घटना के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और ट्रक की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।

Muzaffarpur News: बेकाबू ट्रक ने मॉर्निंग वाक कर रहे बुजुर्ग को रौंदा, मौत

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। कच्ची-पक्की ओपी क्षेत्र स्थित रंजीत कोल्ड स्टोरेज के समीप मंगलवार की सुबह अनियंत्रित ट्रक ने मॉर्निंग वाक कर रहे बुजुर्ग को रौंद दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। मृतक मझौली धर्मदास के राम विलास शर्मा (70 वर्ष) थे। हादसे के बाद स्थानीय लोगों के जुटने से पहले ही चालक तेजी से ट्रक लेकर रामदयालु की ओर फरार हो गया।

स्थानीय लोगों की भीड़

हादसे के बाद काफी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गयी, जिससे कुछ देर के लिए एनएच पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गयी। सूचना मिलने के बाद कच्ची-पक्की ओपी प्रभारी अरविंद कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया।

कारपेंटर का काम करते थे बुजुर्ग

जानकारी के अनुसार, राम विलास शर्मा कारपेंटर का काम करते थे। वह रोजाना की तरह मंगलवार की सुबह मॉर्निंग वाक पर निकले थे। इसी दौरान कोल्ड स्टोरेज के समीप समस्तीपुर की ओर से आ रही अनियंत्रित ट्रक ने उनको पीछे से रौंद दिया। राम विलास शर्मा की मौत के बाद परिजनों में चीख-पुकार मची हुई है।

बयान :

शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजनों की शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। ट्रक को चिन्हित करने के लिए आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है।

अरविंद कुमार, ओपी प्रभारी, कच्ची-पक्की

सामान्य प्रश्न

राम विलास शर्मा की उम्र कितनी थी?
राम विलास शर्मा की उम्र 70 वर्ष थी।
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