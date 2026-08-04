Muzaffarpur News: हथौड़ी में सेवानिवृत्त शिक्षक पर जताया शोक
By Ankit Kumarहिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Muzaffarpur News: सेवानिवृत्त शिक्षक अवधेश प्रसाद शर्मा (72) का निधन हो गया। मंगलवार को नरमा धनुषी में एक शोकसभा का आयोजन किया गया। सभा में उपस्थित लोगों ने उनके जीवन को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उनका जीवन सेवा और ईमानदारी की प्रेरणा है। समाजसेवियों और शिक्षकों ने श्रद्धांजलि दी।
Muzaffarpur News: हथौड़ी। थाना क्षेत्र के नरमा धनुषी निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक अवधेश प्रसाद शर्मा (72) के निधन पर मंगलवार को शोकसभा आयोजित हुई। गांव के सेवानिवृत्त शिक्षक दीनानाथ शर्मा के नेतृत्व में हुई सभा में लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक जताया। दीनानाथ ने कहा कि अवधेश प्रसाद का जीवन हमें सेवा, समर्पण और ईमानदारी की प्रेरणा देता रहेगा। भरथ कुमार शर्मा ने कहा कि यह अपना पूरा जीवन ज्ञान के दीप जलाने में समर्पित कर दिया। मौके पर विजय शंकर कुमार, मुखिया पति व समाजसेवी उपेंद्र शर्मा, मनोज ठाकुर, अनिल कुमार, प्रकाश कुमार, वीरेंद्र शर्मा, राजेश कुमार, कृष्ण कुमार शर्मा, अखिलेश्वर कुमार शर्मा, विनय कुमार शर्मा, संजीवन शर्मा आदि थे।
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