Muzaffarpur News: जनता के प्रति समर्पित योद्धा थे जनक सिंह : अजीत
Muzaffarpur News: मheenapur के चौक पर पूर्व विधायक जनक सिंह की 112वीं जयंती मनाई गई। जनक सेवायतन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 'अग्रदूत' पुस्तक का लोकार्पण किया गया। जनक सिंह मीनापुर के पहले विधायक थे और उन्हें त्याग और तपस्या का प्रतीक माना जाता है। वर्तमान विधायक ने उनके राजनीतिक योगदान को याद किया।
Muzaffarpur News: मीनापुर, हिन्दुस्तान संवाददाता। मीनापुर चौक पर बुधवार को पूर्व विधायक और स्वतंत्रता सेनानी जनक सिंह को 112वीं जयंती पर याद किया गया। जनक सेवायतन द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान जनक सिंह के जीवन पर आधारित ‘अग्रदूत’ पुस्तक का कांटी विधायक अजीत कुमार, मीनापुर के विधायक अजय कुमार और लालगंज के पूर्व विधायक केदार गुप्ता ने लोकार्पण किया। जनक सिंह मीनापुर के प्रथम विधायक थे। कांटी विधायक ने कहा कि जनक सिंह त्याग, तपस्या और जनता के प्रति समर्पित योद्धा थे। उन्होंने ही बिहार को सहकारिता का मार्ग दिखाया। उनके सानिध्य में राजनीति सीखने का अवसर मिला। वो आज के राजनेता और युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत हैं।
मीनापुर के विधायक ने जनक सिंह की राजनीति विरासत को संभालने का भरोसा देते हुए कहा कि शिक्षा का गुणवत्तापूर्ण विकास करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रेमचंद्र सिंह, प्रकाश सिंह, भरत प्रसाद सिंह कुशुमाकर, हिमांशू गुप्ता, पंकज किशोर पप्पू, मो. सदरुल खां, जगदीश गुप्ता, सुल्तान अहमद, विजय सिंह, अरुणेंद्र सिंह, मुकेश कुमार सिंह, मणिशंकर शाही, रंजन सिंह, संजय सिंह, मृत्युंजय शाही आदि थे।
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