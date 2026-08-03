Muzaffarpur News: पुण्यतिथि पर चंद्रमणि शर्मा को किया याद
Muzaffarpur News: औराई में भरथुआ निवासी पुजारी चंद्रमणि शर्मा की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए और मंदिर निर्माण में उनके योगदान की सराहना की। इस अवसर पर कई लोग जैसे रविश कुमार, सत्यम कुमार और अन्य मौजूद थे।
Muzaffarpur News: औराई। भरथुआ निवासी पुजारी चंद्रमणि शर्मा को पुण्यतिथि पर याद किया गया। लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं ने कहा कि चंद्रमणि शर्मा ने गांव में मंदिर का निर्माण कराया था। इस मौके पर रविश कुमार डेविड, सत्यम कुमार, जाह्नवी शेखर भट्ट, नवेंद्र प्रसाद राय, सचेंद्र शर्मा, राजेश शर्मा, पूर्व उपमुखिया लालबाबू शर्मा, संतोष शर्मा, अंजनी राय, ओमप्रकाश शर्मा आदि मौजूद थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें