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Muzaffarpur News: पुण्यतिथि पर चंद्रमणि शर्मा को किया याद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: औराई में भरथुआ निवासी पुजारी चंद्रमणि शर्मा की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए और मंदिर निर्माण में उनके योगदान की सराहना की। इस अवसर पर कई लोग जैसे रविश कुमार, सत्यम कुमार और अन्य मौजूद थे।

Muzaffarpur News: पुण्यतिथि पर चंद्रमणि शर्मा को किया याद

Muzaffarpur News: औराई। भरथुआ निवासी पुजारी चंद्रमणि शर्मा को पुण्यतिथि पर याद किया गया। लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं ने कहा कि चंद्रमणि शर्मा ने गांव में मंदिर का निर्माण कराया था। इस मौके पर रविश कुमार डेविड, सत्यम कुमार, जाह्नवी शेखर भट्ट, नवेंद्र प्रसाद राय, सचेंद्र शर्मा, राजेश शर्मा, पूर्व उपमुखिया लालबाबू शर्मा, संतोष शर्मा, अंजनी राय, ओमप्रकाश शर्मा आदि मौजूद थे।

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