Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Muzaffarpur News: पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पुण्यतिथि मनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट और नागरिक मोर्चा द्वारा शहीद भगवान लाल स्मारक पुस्तकालय में पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर की 135वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता डॉ. रमेश कुमार केजरीवाल ने की, और विभिन्न प्रमुख व्यक्तियों ने इस अवसर पर भाग लिया।

Muzaffarpur News: पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पुण्यतिथि मनी

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट व नागरिक मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में शहीद भगवान लाल स्मारक पुस्तकालय भवन के सभागार पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर की 135वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। अध्यक्षता डॉ. रमेश कुमार केजरीवाल व संचालन मोहन प्रसाद सिंहा ने किया। मौके पर डॉ. जगदीश शर्मा, डॉ. प्रदीप अग्रवाल, डॉ. हरिकिशोर सिंह, परमेश्वरी देवी, अशोक भारती, दीनबंधु आजाद, वयोश्रेष्ठ हीरालाल गुप्ता, अजय कुमार, पप्पू, अरुण कुमार, महेंद्र श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष रणवीर अभिमन्यु उपस्थित थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffarpur Latest News Muzaffarpur Muzaffarpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।