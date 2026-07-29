Muzaffarpur News: पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पुण्यतिथि मनी
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट और नागरिक मोर्चा द्वारा शहीद भगवान लाल स्मारक पुस्तकालय में पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर की 135वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता डॉ. रमेश कुमार केजरीवाल ने की, और विभिन्न प्रमुख व्यक्तियों ने इस अवसर पर भाग लिया।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट व नागरिक मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में शहीद भगवान लाल स्मारक पुस्तकालय भवन के सभागार पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर की 135वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। अध्यक्षता डॉ. रमेश कुमार केजरीवाल व संचालन मोहन प्रसाद सिंहा ने किया। मौके पर डॉ. जगदीश शर्मा, डॉ. प्रदीप अग्रवाल, डॉ. हरिकिशोर सिंह, परमेश्वरी देवी, अशोक भारती, दीनबंधु आजाद, वयोश्रेष्ठ हीरालाल गुप्ता, अजय कुमार, पप्पू, अरुण कुमार, महेंद्र श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष रणवीर अभिमन्यु उपस्थित थे।
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