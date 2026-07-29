Muzaffarpur News: रोटरी क्लब ऑफ लिच्छवी ने किया पौधरोपण
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में रोटरी क्लब ऑफ लिच्छवी द्वारा आनंद प्रेप स्कूल में 50 फलदार पौधों का पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में क्लब के अध्यक्ष आलोक कुमार सिंह और अन्य सदस्यों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। रोटरी क्लब ऑफ लिच्छवी के तत्वावधान में बुधवार को आनंद प्रेप स्कूल के परिसर में 50 फलदार पौधे को लगाये गए। पौधरोपण कार्यक्रम में क्लब के अध्यक्ष आलोक कुमार सिंह, रणधीर कुमार, डॉ. पीके मिश्रा, कुमार प्रीतम, संजीत कुमार आदि की सक्रिय सहभागिता रही।
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