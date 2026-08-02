Muzaffarpur News: रौतनिया में सात दशक बाद शुरू हुआ कूड़ा निस्तारण

Muzaffarpur News: मड़वन में कचरा प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन हुआ, जिससे 70 वर्षों बाद स्थानीय ग्रामीणों को गंदगी और बदबू से निजात मिलने की उम्मीद जगी है। प्लांट से प्रतिदिन 300 से 500 टन कूड़े का निस्तारण वैज्ञानिक तरीके से किया जाएगा। विधायक ने कहा कि इससे क्षेत्र में मक्खी-मच्छरों की समस्या में राहत मिलेगी।

Muzaffarpur News: मड़वन, एक संवाददाता। प्रखंड की पांच पंचायतों के लोगों को 70 वर्षों बाद कचरे, गंदगी, बदबू और मक्खी-मच्छरों की समस्या से निजात मिलने की उम्मीद जगी है। लंबे से परेशानी झेल रहे ग्रामीणों के लिए शनिवार का दिन ऐतिहासिक रहा। रौतनिया स्थित कचरा प्रोसेसिंग प्लांट का कांटी विधायक अजीत कुमार, अपर समाहर्ता धनंजय कुमार, नगर विधायक रंजन कुमार, मेयर निर्मला साहू, उपमेयर मोनालिसा ने उद्घाटन किया।

कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण कचरा प्रोसेसिंग प्लांट से प्रतिदिन 300 से 500 टन कूड़े का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाएगा। करीब 15 दिन बाद गीले कचरे के प्रसंस्करण के साथ उससे गैस बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों ने बताया कि शनिवार का दिन ऐतिहासिक रहा।

प्लांट से राहत की उम्मीद विधायक ने कहा कि फिलहाल प्लांट में सूखे कचरे का निष्पादन शुरू किया गया है। परियोजना के शुरू होने से क्षेत्र के लोगों को दुर्गंध, मक्खी और मच्छरों की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी। प्लांट में अत्याधुनिक प्रोमेल मशीन लगाई गई है। कचरे से मिट्टी, प्लास्टिक, कागज एवं अन्य सामग्री को अलग-अलग कर उचित प्रबंधन किया जाएगा। विधायक ने कहा कि विधानसभा की प्राक्कलन समिति के विधायकों का दल जल्द ही प्लांट का निरीक्षण करेगा।

स्थानीय नेता और अधिकारी उपस्थित कांटी सीओ मुकेश कुमार, मड़वन सीओ पुष्कल कुमार, कार्यपालक अभियंता विजय कुमार, सहायक अभियंता, नगर पार्षद राजीव कुमार पंकू, अभिमन्यु चौहान, मो. इकबाल, मो. सैफ अली, सनत कुमार, अजय ओझा, अर्चना पंडित, जदयू प्रखंड अध्यक्ष मो. शमीम, पूर्व प्रमुख मो. मोहसीन, मोतीउर्ररहमान, मनोज सिंह, मो. अली अहमद, अजय चौधरी, सुरेश सिंह, मो. जाबिर, मो. मोहिब आदि मौजूद रहे।