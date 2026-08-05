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Muzaffarpur News: बारिश के बाद कचरे से शहर की सड़कों पर फैली सड़ांध

By Nitish Soni
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में निगमकर्मियों की हड़ताल के चलते कचरा उठाव छह दिनों से नहीं हुआ है। शहर की सड़कों पर 1200 टन से अधिक कूड़ा जमा है जिससे स्थिति गंभीर हो गई है। पूर्व मेयर और नागरिकों ने हड़ताल को समाप्त करने और मांगों पर ध्यान देने की बात कही है।

Muzaffarpur News: बारिश के बाद कचरे से शहर की सड़कों पर फैली सड़ांध

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। निगमकर्मियों की हड़ताल के कारण छह दिनों से कचरा उठाव नहीं हो रहा है, जिससे शहर की सड़कों पर नारकीय स्थिति उत्पन्न हो गई है। 49 वार्डों में 1200 टन से अधिक कूड़ा जमा है। मेन रोड से लेकर गली-मुहल्लों तक कूड़े का अंबार लगा है। बीच-बीच में हो रही छिटपुट बारिश के बीच कूड़े की सड़ांध से लोगों का सांस लेना भी मुहाल हो गया है。

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कचरे का अंबार

लक्ष्मी चौक से मरीन ड्राइव जाने वाले संकरे रास्ते में आधी सड़क पर कचरे का ढेर फैला हुआ है। सड़ांध से बचने को आसपास के घरों में दिन-रात खिड़की दरवाजे बंद रखने पड़े रहे हैं। इमलीचट्टी चौराहे पर मालगोदाम की ओर जाने वाली सड़क के आधे हिस्से में 50 मीटर दूरी तक कचरा फैला हुआ है। गंदगी-दुर्गंध के बीच राहगीरों की परेशानी बढ़ गई। मोतीझील पुल पर मोतीझील छोर के पास ही कचरा जमा है। जिला स्कूल से मिठनपुरा की ओर जाने वाले क्लब रोड के एक प्वाइंट पर एक लेन में आधी सड़क तक कचरा जमा है। गंदगी व दुर्गंध के चलते पैदल राहगीर दूसरी लेन होकर जाने को विवश हैं। कई बार वाहन चालक भी दूसरी लेन से निकलते हैं। ऐसे में हादसे का भी खतरा है। ब्रह्मपुरा मेहदी हसन चौक से महेश बाबू चौक के बीच भी कई जगहों पर गंदगी है। जवाहरलाल रोड, माड़ीपुर रोड, कलमबाग रोड, कल्याणी चौक समेत अधिकांश प्रमुख सड़कों पर कचरा पटा हुआ है।

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हड़ताल की स्थिति

मांगों पर अड़े हड़ताली : बीते छह दिनों में नगर आयुक्त ने हड़ताली कर्मियों के संगठन से जुड़े नेताओं से चार बार मोबाइल या आमने-सामने बैठ कर बात की, पर नतीजा सिफर रहा। राज्यव्यापी हड़ताल का हवाला देकर संघर्ष मोर्चा ने हाथ खड़े कर दिए।

लोगों की पीड़ा

पूर्व मेयर सुरेश कुमार ने कहा कि गंदगी व दुर्गंध से शहरवासी परेशान हैं। निगमकर्मियों की मांगें जायज हैं। उन्हें पास कराकर राज्य सरकार को भेजा जाना चाहिए। वहीं, पक्की सराय के अब्दुल मजीद ने कहा कि चारों तरफ सड़क पर गंदगी है। कोई देखने वाला नहीं है। जीरोमाइल की डॉ. भावना ने कहा कि शहर की हर सड़क पर गंदगी से बीमारी फैल सकती है। हड़ताल खत्म करवाना जरूरी है। चैंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व महामंत्री सज्जन शर्मा ने जिला प्रशासन को तुरंत बातचीत से गतिरोध का हल करना चाहिए।

बयान

नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव के साथ सकारात्मक बातचीत हुई है। बुधवार को अगले दौर की वार्ता होनी है। लिखित समझौते पर ही हड़ताल समाप्त होगी।

- अशोक कुमार सिंह, प्रदेश महामंत्री, बिहार लोकल बॉडीज इम्प्लाइज फेडरेशन

निगम प्रशासन से कोई शिकायत नहीं है। यह राज्यव्यापी हड़ताल है। हड़ताल में वाहन यार्ड से गाड़ी निकालने या कर्मियों को काम पर लगाने का विरोध होगा।

- सत्येंद्र प्रसाद सिंह, सह संयोजक, नगर निगम कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा

सामान्य प्रश्न

मुजफ्फरपुर में निगमकर्मियों की हड़ताल के कारण क्या समस्या उत्पन्न हुई है?
निगमकर्मियों की हड़ताल के कारण शहर की सड़कों पर कचरा उठाव नहीं हो रहा है, जिससे नारकीय स्थिति उत्पन्न हो गई है।
Nitish Soni

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