Muzaffarpur News: मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभुकों का कल से पटना में प्रशिक्षण
Muzaffarpur News: मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत चयनित लाभुकों का 5 अगस्त से पटना में उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण शुरू होगा। मुजफ्फरपुर जिले के 310 चयनित उद्यमियों को 11 अगस्त तक प्रशिक्षण में शामिल होना है, जिसमें उद्योग स्थापना, वित्तीय प्रबंधन और अन्य आवश्यक जानकारियाँ दी जाएंगी।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत चयनित लाभुकों का 5 अगस्त से पटना में उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण शुरू होगा। मुजफ्फरपुर जिले के 310 चयनित उद्यमियों को उद्यमिता विकास संस्थान (आईईडी), पाटलिपुत्र में बुधवार सुबह तक उपस्थित होना है। प्रशिक्षण 11 अगस्त तक चलेगा।
प्रशिक्षण के विवरण
उद्योग विभाग की ओर से आयोजित इस सात दिवसीय प्रशिक्षण में उद्यमियों को उद्योग स्थापना, वित्तीय प्रबंधन, बाजार, जीएसटी, बैंकिंग प्रक्रिया और योजना के नियमों की जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण के बाद ही लाभुकों को योजना की राशि किस्तों में जारी होगी। प्रशिक्षण के लिए लाभुकों को अपने सभी मूल दस्तावेज के साथ एक-एक फोटोकॉपी भी लानी होगी। दस्तावेजों में पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, मैट्रिक और इंटर की मार्कशीट व प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक या कैंसल चेक, जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र, योजना के आवेदन की प्रति, कंपनी की मुहर और पोर्टल से डाउनलोड मॉडल डीपीआर की 3-4 प्रतियां शामिल हैं।
वित्तीय सहायता
10 लाख तक मिलेगी सहायता :
योजना के तहत सामान्य, अति पिछड़ा, महिला, युवा और दिव्यांग उद्यमियों को अधिकतम 10 लाख रुपये की सहायता दी जाती है। इसमें 50 प्रतिशत अनुदान और 50 प्रतिशत ऋण शामिल है। राशि तीन किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त में 2 लाख रुपये शेड निर्माण के लिए, दूसरी किस्त मशीन खरीद और तीसरी किस्त वर्किंग कैपिटल के लिए मिलेगी।
ऋण की शर्तें
एक प्रतिशत देना होगा ब्याज :
ऋण पर 13 महीने का मोरेटोरियम पीरियड दिया गया है। इसके बाद ऋण की राशि 84 समान किस्तों में चुकानी होगी। सामान्य उद्यमियों के लिए यह ऋण ब्याज मुक्त है, जबकि युवा उद्यमियों को एक प्रतिशत ब्याज देना होगा। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक विजय शंकर प्रसाद ने बताया कि समय पर रिपोर्ट नहीं करने वाले लाभुकों का चयन रद्द हो सकता है।
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