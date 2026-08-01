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Muzaffarpur News: शिक्षकों को मिलेगी झंडा फहराने व उतारने की ट्रेनिंग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में शिक्षकों के लिए झंडा फहराने और उतारने की ट्रेनिंग का आयोजन किया जाएगा। डीईओ कुमार अरविंद सिन्हा ने निर्देश जारी किए हैं। हर प्रखंड में बीआरपी, प्रधानाध्यापक और शिक्षकों की टीम बनाई जाएगी ताकि गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस पर सही तरीके से झंडा फहराया जा सके।

Muzaffarpur News: शिक्षकों को मिलेगी झंडा फहराने व उतारने की ट्रेनिंग

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर। प्रमुख संवाददाता शिक्षकों को झंडा फहराने व उतारने की ट्रेनिंग मिलेगी। इसके लिए कुशल अनुभवी बीआरपी, प्रधानाध्यापक और शिक्षकों की हर प्रखंड के लिए टीम बनाई जाएगी। डीईओ कुमार अरविंद सिन्हा ने शुक्रवार को इसे लेकर निर्देश जारी किया।डीईओ ने कहा कि गणतंत्र दिवस/स्वतंत्रता दिवस पर प्राय: कहीं न कहीं से झंडा संहिता के उल्लंघन की खबरें आती रहती हैं। यह अत्यंत ही खेद का विषय है। जांच के क्रम में पाया जाता है कि सही जानकारी के अभाव में झंडा बांधने, फहराने, उतारने के दौरान न चाहते हुए भी गलतियां हो जाती हैं। ऐसे में बीईओ अपने प्रखंड के सभी विद्यालयों में झंडा बांधने, फहराने, उतारने के कुशल अनुभवी बीआरपी, प्रधानाध्यापक, शिक्षकों की 5-7 सदस्यीय टीम बनाकर क्षेत्राधीन सभी कोटि के सरकारी, निजी विद्यालय के प्रधानों की एक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित कराएंगे।

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साथ ही कुशल स्तर पर 2-4 अनुभवी शिक्षक-शिक्षिकाओं की एक टीम तैयार रखी जाएगी तथा उनका नाम, मोबाइल नंबर सार्वजनिक किया जाए। ताकि, किसी विद्यालय प्रधान को यदि झंडोत्तोलन के दिवस पर झंडा बांधने, फहराने में विशेष तकनीकी कठिनाई उत्पन्न होने पर उनसे संपर्क कर सहायता ली जा सके। 15 अगस्त 2026 को झंडात्तोलन के दिन के लिए सभी प्रधानाध्यापक को निर्देश किया जाए कि सावधानी बरतते हुए झंडात्तोलन कार्य संपादित करें तथा झंडा को सलामी देते समय यह निश्चित रूप से अवलोकित कर लें कि झंडा सही-सही फहराया गया है। सलामी के क्रम में अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो तुरंत उसे दूर करें। 12 अगस्त तक इस पर रिपोर्ट मांगी गई है।

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