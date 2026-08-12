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Muzaffarpur News: ट्रैक्टर मालिक के दरवाजे पर युवक का शव रखकर हंगामा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: गायघाट में रविवार देर शाम ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में घायल युवक रितु सहनी की सोमवार को मौत हो गई। परिजनों ने मृतक के शव को ट्रैक्टर मालिक के घर के सामने रखकर हंगामा किया और मुआवजे की मांग की। घटना में दो अन्य युवक भी गंभीर रूप से घायल हैं।

Muzaffarpur News: ट्रैक्टर मालिक के दरवाजे पर युवक का शव रखकर हंगामा

Muzaffarpur News: गायघाट, एक संवाददाता। बोआरीडीह पंचायत के कन्याईनार में रविवार की देर शाम ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में घायल युवक ने सोमवार को दम तोड़ दिया। मृतक दहिया निवासी दिलीप सहनी का पुत्र रितु सहनी (26) था। घटना से आक्रोशित परिजनों ने शव को ट्रैक्टर मालिक सिंघेश्वर राय के दरवाजे पर रखकर हंगामा किया। वे लोग मुआवजा की मांग कर रहे थे। सूचना पर पहुंचे थानेदार जयप्रकाश गुप्ता व मुखिया प्रतिनिधि आलोक कुमार ने लोगों को समझाकर शांत कराया। बताया जाता है कि रितु सहनी, ललित मंडल के पुत्र रिशु कुमार व अकींदर सहनी के पुत्र सन्नी कुमार सरफुद्दीनपुर बाजार से सब्जी खरीद कर बाइक से घर लौट रहे थे।

कन्याईनार में सिंघेश्वर राय के ट्रैक्टर ने बाइक में ठोकर मार दी। हादसे में तीनों बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गए। तीनों निजी क्लीनिक मे भर्ती कराया गया, जहां से रितु को पटना रेफर कर दिया गया। पटना ले जाने के दौरान रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। सोमवार शाम शव का पोस्टमार्टम करा कर घर लाया गया। घायल रिशु एवं सन्नी का निजी क्लीनिक में इलाज चल रहा है।

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