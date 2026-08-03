Muzaffarpur News: युवक का फंदे से लटका शव मिला
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Muzaffarpur News: सकरा में बसंतपुर गौस के निवासी नागेंद्र महतो के 21 वर्षीय पुत्र अनमोल कुमार का शव सोमवार को फंदे से लटका मिला। परिवार के अनुसार, अनमोल पारिवारिक विवाद के कारण मानसिक तनाव में था। मनियारी थाने के अधिकारी श्रीकांत चौरसिया ने कहा कि सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची, लेकिन परिजन शव गांव ले गए।
Muzaffarpur News: सकरा। बसंतपुर गौस निवासी नागेंद्र महतो के पुत्र अनमोल कुमार (21) का सोमवार को फंदे से लटका शव मिला। परिजनों ने बताया कि मनियारी थाने के काजीइंडा चौक के समीप एक रिश्तेदार के यहां किराये के मकान में अनमोल रहता था। ग्रामीणों के अनुसार युवक पारिवारिक विवाद के कारण अवसाद में रहता था। मनियारी थानेदार श्रीकांत चौरसिया ने बताया कि सूचना पर पुलिस गई थी। पुलिस के पहुंचने से पहले परिजन शव लेकर गांव चले गए। आवेदन मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंArun Kumar Singh
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