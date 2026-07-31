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Muzaffarpur News: बाया नदी में छात्रा ने लगाई छलांग, मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: साहेबगंज के अहियापुर गांव में एक 16 वर्षीय छात्रा अनु कुमारी ने बाया नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। वह कोचिंग के लिए गई थी, जब उसने यह कदम उठाया। ग्रामीणों ने उसकी साइकिल देखकर शोर मचाया, और गोताखोरों ने शव को नदी से निकाला। परिजनों ने तुरंत अंतिम संस्कार कर दिया।

Muzaffarpur News: बाया नदी में छात्रा ने लगाई छलांग, मौत

Muzaffarpur News: साहेबगंज। थाना क्षेत्र के अहियापुर गांव में शुक्रवार की सुबह नौवीं की छात्रा अनु कुमारी (16) ने बाया नदी में कूदकर जान दे दी। वह अहियापुर गांव के नयका टोला वार्ड एक निवासी विनोद साह की पुत्री थी। अनु कोचिंग के लिए निकली थी। उसकी साइकिल साइफन के पास खड़ी थी। वहां से गुजर रहे लोगों ने साइकिल देखकर शोर मचाया, जिसके बाद ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। स्थानीय गोताखोर की मदद से शव को नदी से बाहर निकाला गया। परिजनों ने आनन-फानन में शव का अंतिम संस्कार कर दिया। थानेदार सुनील कुमार ने बताया कि घटनास्थल केसरिया थाना क्षेत्र में पड़ता है।

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