Muzaffarpur News: गायघाट : कुएं में गिरी किशोरी की डूबने से मौत
Muzaffarpur News: गायघाट के लदौर में एक 13 वर्षीय किशोरी अर्सिता कुमारी की कुएं में गिरने से मौत हो गई। वह अपने दादा के साथ रामजानकी मंदिर की सफाई करने गई थी। कुएं से पानी भरते समय वह गिर गई। स्थानीय लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।
Muzaffarpur News: गायघाट, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के लदौर में सोमवार की सुबह कुएं में गिरने से डूबकर किशोरी की मौत हो गई। मृतका लदौर निवासी मारुतिनंदन झा की 13 वर्षीया पुत्री अर्सिता कुमारी थी। वह अपने दादा पुजारी हरिनंदन झा के साथ रामजानकी मंदिर गई थी। मंदिर की सफाई करने के दौरान अर्सिता कुएं से पानी लेने गई थी। रस्सी के सहारे बाल्टी से पानी भरने में अर्सिता कुएं में गिर गई। दादा हरिनंदन झा के शोर मचाने पर आसपास के लोग जुटे। बांस व सीढ़ी के सहारे कुएं में उतकर लोगों ने अर्सिता को बाहर निकाला, तबतक उसकी मौत हो चुकी थी।
हरिनंदन झा मंदिर के मुख्य पुजारी हैं।पूर्व मुखिया दीपक झा ने बताया कि किशोरी दादा के साथ मंदिर की सफाई करने गई थी। इसी दौरान अर्सिता मंदिर स्थित कुएं से पानी भरने गई। पानी भरने के लिए कुएं में बाल्टी गिराने के दौरान वह गिर गई। किशोरी की मौत से परिजनों में चीख-पुकार मची है। दीपक झा ने बताया कि प्रशासन को घटना की सूचना दी गई है। सोमवार की शाम अर्सिता का अंतिम संस्कार कर दिया गया।
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