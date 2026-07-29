Muzaffarpur News: गायघाट में ताड़ के पेड़ से गिरकर युवक की मौत
Muzaffarpur News: गायघाट में 37 वर्षीय संजय सहनी, जो कोठिया गांव के ताड़ी व्यापारी के साथ काम कर रहा था, ताड़ के पेड़ से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। गायघाट पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच की जा रही है।
Muzaffarpur News: गायघाट। धोबौली निवासी अकलु सहनी के 37 वर्षीय पुत्र संजय सहनी की ताड़ के पेड़ से गिरकर मौत हो गई। संजय की मां धनेश्वरी देवी ने बताया कि कोठिया गांव के एक ताड़ी व्यापारी के यहां संजय पेड़ से ताड़ी उतारने का काम करता था। मंगलवार शाम सूचना मिली कि ताड़ के पेड़ से गिरकर संजय घायल हो गया। वहां पहुंचकर सीएचसी ले गए। चिकित्सकों के नहीं रहने पर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मौत हो गई। सूचना पर गायघाट पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। थानेदार जयप्रकाश गुप्ता ने बताया कि शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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