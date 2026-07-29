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Muzaffarpur News: पोखर में डूबने से पांच साल के मासूम की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: गोरौल के हरपुर अड़रा गांव में बुधवार की सुबह पांच साल के मो. इबरान की पोखर में डूबने से मौत हो गई। इबरान का पैर फिसल गया जब वह अपने दादा के पीछे खेत की ओर जा रहा था। उसकी मां ने जब इबरान को नहीं देखा तो खोजबीन की। ग्रामीणों ने बाद में शव को पोखर से निकाला।

Muzaffarpur News: पोखर में डूबने से पांच साल के मासूम की मौत

Muzaffarpur News: गोरौल। थाना क्षेत्र के हरपुर अड़रा गांव में बुधवार की सुबह पोखर में डूबने से पांच साल के मासूम की मौत हो गई। मृतक हरपुर अड़रा निवासी मो. आलम का पुत्र मो. इबरान था। बताया जाता है कि मो. इबरान के दादा मो. खुर्शीद खेत में परवल तोड़ने गए। उसके पीछे-पीछे इबरान भी चला गया। खेत से कुछ दूर पहले पोखर किनारे पहुंचने पर इबरान का पैर फिसल गया, जिससे वह पोखर में गिर गया। कुछ देर बीतने पर मां ने इबरान को नहीं देखा तो खोजबीन शुरू की। इस बीच ग्रामीणों ने पोखर में उपलाता शव देखा। ग्रामीणों ने शव को पोखर से बाहर निकाला।

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