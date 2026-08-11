Muzaffarpur News: बाया नदी में बही छात्रा का शव मिला
Muzaffarpur News: मोहब्बतपुर गांव में सोमवार को बाया नदी में नहाने गई छात्रा पल्लवी कुमारी का शव मंगलवार को पास के क्षेत्र में मिला। 20 घंटों बाद मिली पल्लवी का जन्मदिन उस दिन था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पल्लवी एक होनहार छात्रा थी, जिसे समुदाय ने याद किया।
Muzaffarpur News: देवरियाकोठी, एसं। मोहब्बतपुर गांव में सोमवार को बाया नदी की तेज धारा में बही छात्रा का मंगलवार को घटनास्थल से करीब चार किलोमीटर दूर शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया। राकेश तिवारी की पुत्री पल्लवी कुमारी नौवीं की छात्रा थी। सोमवार को उसका जन्मदिन था। पड़ोस की सहेलियों के साथ वह बाया नदी में नहाने गई थी। इसी दौरान तेज धारा में बह गई। करीब 20 घंटे बाद पल्लवी का शव मिला। पल्लवी दो बहन और एक भाई में छोटी थी। मुखिया गुड्डू पटेल ने बताया कि पल्लवी के पिता गांव में पूजा-पाठ कराते हैं।
मुखिया ने बताया कि पल्लवी काफी मिलनसार और पढ़ने में तेज थी।
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