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Muzaffarpur News: बुरादा की बोरी गिरने से दबकर युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: कुढ़नी के मेघु सहनी की हैदराबाद में मौत हो गई। बुरादा फैक्ट्री में काम करते समय उसके ऊपर बुरादा की बोरी गिर गई, जिससे उसकी मौत हुई। शव गुरुवार शाम को गाँव पहुँचा, जहाँ परिजनों को मुखिया सुमंगल सहनी और स्थानीय नेताओं ने सांत्वना दी।

Muzaffarpur News: बुरादा की बोरी गिरने से दबकर युवक की मौत

Muzaffarpur News: कुढ़नी। तुर्की थाने के छाजन दर्दा निवासी मेघु सहनी की हैदराबाद में मौत हो गई। उसका शव गुरुवार शाम करीब 5:00 बजे गांव पहुंचा। परिजनों ने बताया कि मेघु सहनी बुरादा फैक्ट्री में काम करता था। काम करने के दौरान बुरादा की बोरी मेघु के शरीर पर गिर गया, जिसमें दबकर उसकी मौत हो गई। मुखिया सुमंगल सहनी, सरपंच रमेश सहनी, वार्ड सदस्य पप्पू निषाद ने परिजनों को सांत्वना दी।

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