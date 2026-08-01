Muzaffarpur News: करंट की चपेट में आने से राजमिस्त्री की मौत
Muzaffarpur News: बरियारपुर थाना क्षेत्र के राजापाकड़ गांव में करंट लगने से राजमिस्त्री मोहन दास (35) की मौत हो गई। निर्माण कार्य के दौरान लटके हुए हाइटेंशन तार के संपर्क में आने से यह हादसा हुआ। परिजनों ने सकरा अस्पताल में इलाज के बाद उन्हें मृत घोषित किया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा दिया है।
Muzaffarpur News: सकरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। बरियारपुर थाना क्षेत्र के राजापाकड़ गांव में शनिवार को करंट लगने से राजमिस्त्री की मौत हो गई। मृतक मोहन दास (35) था। परिजनों ने बताया कि गांव के देवनंदन ठाकुर के घर का निर्माण कार्य चल रहा है। दीवार जोड़ने के दौरान लटके हुए हाइटेंशन तार के संपर्क में आने से मोहन दास की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि जिंदा होने की उम्मीद लेकर सकरा अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। सकरा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये एसकेएमसीएच भेज दिया। बरियारपुर थानेदार शिवचंद्र यादव ने बताया कि आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
पूर्व पंसस अमित कुमार ने परिजनों को ढांढस बंधाया।
लेखक के बारे मेंArun Kumar Singh
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