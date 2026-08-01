Muzaffarpur News: करंट की चपेट में आने से राजमिस्त्री की मौत

Muzaffarpur News: सकरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। बरियारपुर थाना क्षेत्र के राजापाकड़ गांव में शनिवार को करंट लगने से राजमिस्त्री की मौत हो गई। मृतक मोहन दास (35) था। परिजनों ने बताया कि गांव के देवनंदन ठाकुर के घर का निर्माण कार्य चल रहा है। दीवार जोड़ने के दौरान लटके हुए हाइटेंशन तार के संपर्क में आने से मोहन दास की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि जिंदा होने की उम्मीद लेकर सकरा अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। सकरा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये एसकेएमसीएच भेज दिया। बरियारपुर थानेदार शिवचंद्र यादव ने बताया कि आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।