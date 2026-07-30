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Muzaffarpur News: 10 साल के मासूम का पंखे से लटका शव मिला, हत्या की आशंका

By Pankaj Rakesh
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: सरैया के बहिलवारा रुपनाथ माली टोला गांव में बुधवार की रात 10 वर्षीय यशराज का शव पंखे से लटका मिला। परिजनों का आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते उसकी हत्या की गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Muzaffarpur News: 10 साल के मासूम का पंखे से लटका शव मिला, हत्या की आशंका

Muzaffarpur News: सरैया, हिन्दुस्तान संवाददाता। थाना क्षेत्र के बहिलवारा रुपनाथ माली टोला गांव में बुधवार की रात पंखे से लटका 10 साल के मासूम का शव मिला। मृतक मनटुन सहनी का इकलौता पुत्र यशराज था। यश को पंखे से लटका देख बहन के शोर मचाने पर पहुंचे परिजनों ने आनन-फानन में यश को पंखे से उतारकर तुर्की स्थित मेडिकल कॉलेज ले गए। वहां से चिकित्सकों ने एसकेएमसीएच रेफर कर दिया, तब तक यश दम तोड़ चुका था। परिजनों ने पुरानी रंजिश में मासूम की गला दबा हत्या कर शव को पंखे से लटका देने का आरोप लगाया है। गुरुवार की सुबह पहुंची सरैया पुलिस ने मामले की छानबीन की।

शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। परिजनों ने पुलिस को बताया कि गांव के कुछ लोगों से उनका विवाद चल रहा है। ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि बुधवार को यश की मां माला देवी दोनों बच्चों के साथ खेत गई थी। लौटने के बाद वह ननद के पास बैठ गई, जबकि दोनों बच्चे घर चले गए थे। मनटुन सहनी मूल रूप से तुर्की थाना क्षेत्र के छाजन मनरिया का निवासी है। करीब पांच वर्षों से पत्नी माला देवी व बच्चों के साथ बहिलवारा रुपनाथ माली टोला में बहन के घर के पास घर बनाकर रह रहे हैं। इधर, थानेदार देवेंद्र कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। परिजनों की ओर से आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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