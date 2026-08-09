Muzaffarpur News: कार पलटने से युवक की मौत, अस्पताल में शव छोड़कर दोस्त भागे
Muzaffarpur News: औराई थाना क्षेत्र में बागमती नदी के उत्तरी तटबंध पर तेज रफ्तार कार पलट गई, जिसमें 24 वर्षीय प्रियांशु उर्फ गोलू की मौत हो गई। गोलू के तीन दोस्त फरार हो गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच जारी है। परिजनों ने हत्या का संदेह जताया है।
Muzaffarpur News: औराई, एसं। थाना क्षेत्र स्थित बागमती नदी के उत्तरी तटबंध पर शुक्रवार देर रात सुंदरखौली गांव के समीप तेज रफ्तार कार पलट गई। हादसे में मथुरापुर बुजुर्ग पंचायत के सुंदरखौली निवासी विपिन ठाकुर के 24 वर्षीय युवक प्रियांशु उर्फ गोलू की मौत हो गई। कार पर गोलू के तीन और दोस्त सवार थे। कार गोलू चला रहा था। आनन-फानन में गोलू को औराई अस्पताल में छोड़कर तीनों दोस्त फरार हो गए। गोलू के सिर में गंभीर जख्म के निशान थे। कान से खून निकला हुआ था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की। परिजनों ने पुलिस को बताया कि अस्पताल में कार्यरत ममता ने मोबाइल पर गोलू के घायल होने की सूचना दी, जिसके बाद भागे-भागे अस्पताल पहुंचे तो देखा कि गोलू का शव पड़ा था।
बताया कि गांव के ही तीन अन्य दोस्तों के साथ गोलू शुक्रवार की रात कार से घर लौट रहे थे। इसी बीच तेज रफ्तार कार तटबंध पर पलट गई। तीन-चार पलटी मारने के बाद कार 20 फीट नीचे चली गई। गोलू की मां मीनू देवी सेविका हैं, जबकि पिता विपिन ठाकुर की रामपुर बेलभद्रपुर में मवेशी की दवा दुकान है। गोलू तीन भाई-बहनों में बड़ा था। मीनू देवी का रो-रोकर बुरा हाल है।इधर, थानेदार सुनील कुमार ने बताया कि एफएसएल ने घटनास्थल से नमूने लिए हैं। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। फरार गोलू के तीन दोस्तों का पता लगाया जा रहा है।
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