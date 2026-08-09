Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Muzaffarpur News: कार पलटने से युवक की मौत, अस्पताल में शव छोड़कर दोस्त भागे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

Muzaffarpur News: औराई थाना क्षेत्र में बागमती नदी के उत्तरी तटबंध पर तेज रफ्तार कार पलट गई, जिसमें 24 वर्षीय प्रियांशु उर्फ गोलू की मौत हो गई। गोलू के तीन दोस्त फरार हो गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच जारी है। परिजनों ने हत्या का संदेह जताया है।

Muzaffarpur News: कार पलटने से युवक की मौत, अस्पताल में शव छोड़कर दोस्त भागे

Muzaffarpur News: औराई, एसं। थाना क्षेत्र स्थित बागमती नदी के उत्तरी तटबंध पर शुक्रवार देर रात सुंदरखौली गांव के समीप तेज रफ्तार कार पलट गई। हादसे में मथुरापुर बुजुर्ग पंचायत के सुंदरखौली निवासी विपिन ठाकुर के 24 वर्षीय युवक प्रियांशु उर्फ गोलू की मौत हो गई। कार पर गोलू के तीन और दोस्त सवार थे। कार गोलू चला रहा था। आनन-फानन में गोलू को औराई अस्पताल में छोड़कर तीनों दोस्त फरार हो गए। गोलू के सिर में गंभीर जख्म के निशान थे। कान से खून निकला हुआ था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की। परिजनों ने पुलिस को बताया कि अस्पताल में कार्यरत ममता ने मोबाइल पर गोलू के घायल होने की सूचना दी, जिसके बाद भागे-भागे अस्पताल पहुंचे तो देखा कि गोलू का शव पड़ा था।

बताया कि गांव के ही तीन अन्य दोस्तों के साथ गोलू शुक्रवार की रात कार से घर लौट रहे थे। इसी बीच तेज रफ्तार कार तटबंध पर पलट गई। तीन-चार पलटी मारने के बाद कार 20 फीट नीचे चली गई। गोलू की मां मीनू देवी सेविका हैं, जबकि पिता विपिन ठाकुर की रामपुर बेलभद्रपुर में मवेशी की दवा दुकान है। गोलू तीन भाई-बहनों में बड़ा था। मीनू देवी का रो-रोकर बुरा हाल है।इधर, थानेदार सुनील कुमार ने बताया कि एफएसएल ने घटनास्थल से नमूने लिए हैं। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। फरार गोलू के तीन दोस्तों का पता लगाया जा रहा है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffarpur Latest News Death Crime News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।