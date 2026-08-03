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Muzaffarpur News: पिकअप-ऑटो की टक्कर में श्रद्धालु की मौत, आधा दर्जन घायल

By Pankaj Rakesh
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: सरैया-तुर्की मुख्य मार्ग पर छितरी गांव के समीप रात तीन बजे पिकअप-ऑटो की टक्कर में एक श्रद्धालु हीरा राम की मृत्यु हो गई। हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हुए। गंभीर रूप से घायल हीरा राम को उपचार के लिए मेडिकल रेफर किया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ऑटो को जब्त किया।

Muzaffarpur News: पिकअप-ऑटो की टक्कर में श्रद्धालु की मौत, आधा दर्जन घायल

Muzaffarpur News: सरैया, हिन्दुस्तान संवाददाता। सरैया-तुर्की मुख्य मार्ग पर छितरी गांव के समीप सोमवार अहले सुबह करीब तीन बजे पिकअप-ऑटो की टक्कर में ऑटो सवार एक श्रद्धालु की मौत हो गई। वहीं, आधा दर्जन लोग घायल हो गए। मृतक सरैया थाना क्षेत्र के बेलवर चौधरी टोला निवासी खोभारी राम के पुत्र हीरा राम (59) थे। स्थानीय लोगों की मदद से ऑटो सवार घायलों को सरैया सीएचसी में भर्ती कराया, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद हीरा राम को मेडिकल रेफर कर दिया। वहां इलाज के दौरान हीरा राम ने दम तोड़ दिया, जबकि ऑटो सवार घायल अन्य लोगों को सीएचसी से इलाज के बाद घर भेज दिया गया।बताया

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जाता है कि सावन की पहली सोमवारी पर हीरा राम रेवाघाट से जल लेकर वैशाली जिले के कम्मन छपरा स्थित चौमुखी महादेव मंदिर में बाबा का जलाभिषेक करने गए थे। वहां से घर लौट रहे थे। इसी दौरान छितरी गांव के समीप पिकअप और ऑटो की आमने-सामने टक्कर हो गई। ठोकर मारने के बाद पिकअप लेकर चालक भाग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त ऑटो जब्त कर लिया।

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