Muzaffarpur News: पिकअप-ऑटो की टक्कर में श्रद्धालु की मौत, आधा दर्जन घायल

Muzaffarpur News: सरैया, हिन्दुस्तान संवाददाता। सरैया-तुर्की मुख्य मार्ग पर छितरी गांव के समीप सोमवार अहले सुबह करीब तीन बजे पिकअप-ऑटो की टक्कर में ऑटो सवार एक श्रद्धालु की मौत हो गई। वहीं, आधा दर्जन लोग घायल हो गए। मृतक सरैया थाना क्षेत्र के बेलवर चौधरी टोला निवासी खोभारी राम के पुत्र हीरा राम (59) थे। स्थानीय लोगों की मदद से ऑटो सवार घायलों को सरैया सीएचसी में भर्ती कराया, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद हीरा राम को मेडिकल रेफर कर दिया। वहां इलाज के दौरान हीरा राम ने दम तोड़ दिया, जबकि ऑटो सवार घायल अन्य लोगों को सीएचसी से इलाज के बाद घर भेज दिया गया।बताया