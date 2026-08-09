Muzaffarpur News: पहलेजा घाट से लौट रहे तीन दोस्तों को रौंदा, दो की मौत
Muzaffarpur News: कुढ़नी/मुशहरी। तुर्की थाना क्षेत्र में मधौल हाईवे पर बेकाबू वाहन ने बाइक सवार तीन दोस्तों को रौंद दिया। हादसे में पंकज कुमार और आदर्श कुमार की मौत हो गई, जबकि सोनू कुमार गंभीर रूप से घायल है। वाहन चालक फरार हो गया और पुलिस ने मामले की छानबीन की।
Muzaffarpur News: कुढ़नी/मुशहरी। तुर्की थाना क्षेत्र स्थित मधौल हाईवे पर शुक्रवार देर रात बेकाबू वाहन ने बाइक सवार तीन दोस्तों को रौंद दिया। हादसे में मुशहरी थाने के बेदौलिया निवासी किशोर सहनी के 20 वर्षीय पुत्र पंकज कुमार और ईटीसी निवासी चतुर बहादुर के 22 वर्षीय पुत्र आदर्श कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रह्लादपुर निवासी सोनू कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल सोनू को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ठोकर मारने के बाद वाहन लेकर चालक भाग गया। बताया जाता है कि तीनों दोस्त पहलेजा घाट पर मेला देखने गए थे, जहां से घर लौट रहे थे। सूचना पर पहुंची तुर्की पुलिस ने मामले की छानबीन की। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया।
परिजनों की जानकारी
परिजनों ने बताया कि आदर्श कुमार गांव में ही रहकर 11वीं की पढ़ाई करता था, जबकि पंकज कुमार पंजाब में मजदूरी करता था। हाल ही में घर लौटा था। पंकज के भाई राकेश कुमार ने बताया कि शुक्रवार को दोस्तों के साथ पहलेजा घाट पर मेला देखने के लिए गया था। रात में वहां से घर आ रहा था। तुर्की थाना प्रभारी ने मुखिया को हादसे की सूचना दी। इधर, दोपहर बाद दोनों शव गांव पहुंचे, जिसके बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया।
पुलिस की कार्रवाई
तुर्की थाना प्रभारी सेंटू कुमार ने बताया कि हादसे में दो युवकों की मौत हुई है। क्षतिग्रस्त बाइक जब्त कर ली गई है। परिजनों की ओर से आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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