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Muzaffarpur News: गोबरसही आरओबी और मिठनपुरा-इमली रोड चौड़ीकरण का काम शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में ट्रैफिक समस्या के समाधान के लिए बुधवार को कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं की शुरुआत हुई। पथ निर्माण मंत्री ई. कुमार शैलेन्द्र ने मिठनपुरा से बेला इमली चौक तक सड़क चौड़ीकरण और गोबरसही आरओबी का शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का लक्ष्य है।

Muzaffarpur News: गोबरसही आरओबी और मिठनपुरा-इमली रोड चौड़ीकरण का काम शुरू

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। शहर की वर्षों पुरानी ट्रैफिक समस्या के समाधान की दिशा में बुधवार को कई अहम सड़क परियोजनाओं को गति मिली। पथ निर्माण मंत्री ई. कुमार शैलेन्द्र ने मिठनपुरा से बेला इमली चौक तक सड़क चौड़ीकरण ववं मजबूतीकरण योजना और गोबरसही आरओबी निर्माण कार्य का शुभारंभ किया।

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सड़कों का निर्माण कार्य

उन्होंने कहा कि रामदयालु से चांदनी चौक तक सिक्स लेन सड़क निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मार्गदर्शन में बिहार में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर में महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया है और अन्य प्रस्तावित भी हैं। सभी परियोजनाएं तय समय में पूरा करने का लक्ष्य है।

परियोजनाओं की लागत

मौके पर नगर विधायक रंजन कुमार, भाजपा पूर्वी जिलाध्यक्ष विवेक कुमार, पथ निर्माण विभाग के अधिकारी समेत समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री एवं नगर विधायक ने माड़ीपुर स्थित परिसदन में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

दस माह में बनेगी मिठनपुरा-इमली चौक सड़क

सड़क चौड़ीकरण विवरण

मिठनपुरा से बेला इमली चौक तक करीब 1.30 किमी लंबी सड़क का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और नाला निर्माण लगभग 16 करोड़ रुपये की लागत से होगा। नगर विधायक रंजन कुमार ने बताया कि परियोजना को 10 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

गोबरसही आरओबी पर खर्च होंगे 167 करोड़

आरओबी निर्माण जानकारी

गोबरसही गुमटी पर 167 करोड़ रुपये की लागत से आरओबी का निर्माण कराया जाएगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार मिट्टी जांच और पाइल टेस्ट का काम पूरा हो चुका है। पाइलिंग शुरू है। आरओबी बनने से रेलवे गुमटी पर लगने वाले लंबे जाम से हजारों लोगों को राहत मिलेगी।

नई योजनाओं का शुभारंभ

नगर विधायक ने कहा कि रामदयालु-चांदनी चौक सिक्स लेन सड़क निर्माण को स्वीकृति मिल चुकी है। सिक्स लेन सड़क निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा साईं मंदिर से पीएनटी चौक, शक्तिनाथ मंदिर होते हुए मालीघाट नाका तक सड़क निर्माण का शिलान्यास अगले दो महीने में होगा। काजी मोहम्मदपुर थाना से चन्द्रलोक चौक, सिकंदरपुर पुल से चंदवारा पुल तक सड़क टू-लेन बनाने के साथ रामबाग चौक से बहलखाना होते प्रभात सिनेमा तक सड़क निर्माण की योजना पर भी काम चल रहा है।

सामान्य प्रश्न

मिठनपुरा-इमली चौक सड़क का चौड़ीकरण कब पूरा होगा?
परियोजना को 10 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
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