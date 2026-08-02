Muzaffarpur News: श्रावणी मेला: ट्रैफिक प्लान फेल, कांवरिया रूट पर दौड़ते रहे बड़े वाहन
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में सावन की पहली सोमवारी पर ट्रैफिक प्लान कागज तक सीमित रह गया। बड़े वाहनों के परिचालन पर रोक नहीं लगाई गई, जिससे हादसे की आशंका बढ़ गई है। पुलिस की लापरवाही के चलते ड्रॉप गेट और बैरिकेडिंग नहीं लगाई गई। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार अधिक भीड़ रहेगी।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। सावन की पहली सोमवारी को लेकर जारी ट्रैफिक प्लान कागज़ तक ही सीमित रह गया। आदेश के अनुसार शनिवार दोपहर 2 बजे से सोमवार दोपहर 2 बजे तक कावंरिया पथ पर बड़े वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह रोक थी। लेकिन, शनिवार को रास्ते पर बैरिकेडिंग बंद नहीं की गई और पुलिस की तैनाती नदारद रही।
पुलिस की लापरवाही
रामदयालुनगर मोड़ पर ड्रॉप गेट लगाकर वाहनों को रोकना था, लेकिन रात तक बैरिकेडिंग बंद नहीं की गई। इसी तरह मधौल और सकरी सरैया में भी वाहनों को रोकने वाले ड्रॉप गेट सक्रिय नहीं हुए। इन जगहों पर तैनात रहने वाले पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी शाम तक गायब रहे। इसको लेकर पुलिसकर्मियों का तर्क था कि पहली सोमवारी पर कांवरियों की संख्या कम है। देर शाम तक मुजफ्फरपुर की सीमा में कांवरियों का प्रवेश भी नहीं हुआ था, इसलिए वाहनों को नहीं रोका गया। हाजीपुर की ओर से भी कावंरिया रूट पर भारी वाहनों का परिचालन सामान्य रहा।
स्थानीय प्रशासन की कार्रवाई
इधर, एसSSP कांतेश मिश्रा ने दोपहर में पूरे रूट का निरीक्षण किया। उन्होंने गायब पुलिसकर्मियों के बारे में भी जानकारी ली और जरूरी निर्देश दिए। स्थानीय लोगों और जानकारों का कहना है कि पहली सोमवारी की लापरवाही से सबक लेने की जरूरत है। दूसरी सोमवारी से भीड़ कई गुना बढ़ जाएगी। अगर समय पर बड़े वाहनों का परिचालन नहीं रोका गया तो हादसे की आशंका बढ़ जाएगी। बीते साल भी ट्रैफिक प्लान का पालन नहीं होने से कावंरिया रूट पर दुर्घटना में दो कांवरियों की मौत हो गई थी। पिछले तीन साल से लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं।
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