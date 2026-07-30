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Muzaffarpur News: ट्रैफिक डीएसपी ने लाइव आकर ट्रैफिक प्लान की दी जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में, ट्रैफिक डीएसपी अभिजीत अलकेश ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर श्रावणी मेला के लिए ट्रैफिक योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी रूट चार्ट पहले ही जारी किए गए हैं, और डीजे वाहनों का शहर में प्रवेश नहीं होगा। पार्किंग स्थल की जानकारी भी साझा की गई।

Muzaffarpur News: ट्रैफिक डीएसपी ने लाइव आकर ट्रैफिक प्लान की दी जानकारी

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। ट्रैफिक डीएसपी अभिजीत अलकेश ने गुरुवार को इंस्टाग्राम पर लाइव आकर श्रावणी मेला पर जिला पुलिस की ओर से जारी ट्रैफिक प्लान की जानकारी दी। डीएसपी ने बताया कि जिला प्रशासन व पुलिस की ओर से पूर्व में ही सभी रूट चार्ट के बारे में जानकारी दी गयी है। डीजे वाहनों का प्रवेश शहर के अंदर नहीं होगा। पार्किंग स्थल के बारे में भी जानकारी दी गयी है। डीएसपी ने आम जनता के सवालों का भी जवाब दिया।

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