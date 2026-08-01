Muzaffarpur News: पटना में आज मुख्यमंत्री को सम्मानित करेंगे पर्यटन मंत्री
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में बंसी चाचा सामाजिक विकास परिषद और अखिल भारतीय कानू हलवाई विचार मंच रविवार को सीएम सम्राट चौधरी को सेवा संकल्प के 100 दिन पूरे होने पर सम्मानित करेंगे। इस समारोह में 15,000 से अधिक लोग शामिल होंगे।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व में बंसी चाचा सामाजिक विकास परिषद एवं अखिल भारतीय कानू हलवाई विचार मंच रविवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सम्मानित करेगा। सीएम के सेवा संकल्प के सौ दिन पूरे होने पर यह सम्मान दिया जाएगा। इनके अलावा दर्जनों मंत्रियों व विधायकों का भी अभिनंदन किया जाएगा। समाजसेवी कृष्ण मुरारी उर्फ मुरली गुप्ता ने बताया कि इस समारोह 15 हजार से अधिक लोग शामिल होंगे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।