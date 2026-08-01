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Muzaffarpur News: पटना में आज मुख्यमंत्री को सम्मानित करेंगे पर्यटन मंत्री

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में बंसी चाचा सामाजिक विकास परिषद और अखिल भारतीय कानू हलवाई विचार मंच रविवार को सीएम सम्राट चौधरी को सेवा संकल्प के 100 दिन पूरे होने पर सम्मानित करेंगे। इस समारोह में 15,000 से अधिक लोग शामिल होंगे।

Muzaffarpur News: पटना में आज मुख्यमंत्री को सम्मानित करेंगे पर्यटन मंत्री

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व में बंसी चाचा सामाजिक विकास परिषद एवं अखिल भारतीय कानू हलवाई विचार मंच रविवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सम्मानित करेगा। सीएम के सेवा संकल्प के सौ दिन पूरे होने पर यह सम्मान दिया जाएगा। इनके अलावा दर्जनों मंत्रियों व विधायकों का भी अभिनंदन किया जाएगा। समाजसेवी कृष्ण मुरारी उर्फ मुरली गुप्ता ने बताया कि इस समारोह 15 हजार से अधिक लोग शामिल होंगे।

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