Muzaffarpur News: मीनापुर में निकाली गई तिरंगा रैली
Muzaffarpur News: मीनापुर में मंगलवार को शहीद स्मारक तक तिरंगा रैली आयोजित की गई। इस रैली का उद्देश्य हर घर तिरंगा कार्यक्रम के बारे में लोगों को जागरूक करना था। बीडीओ संजय कुमार सिन्हा, सीडीपीओ राजेश कुमार और अन्य अधिकारियों ने इस आयोजन में भाग लिया।
Muzaffarpur News: मीनापुर। प्रखंड मुख्यालय से शहीद स्मारक तक मंगलवार को तिरंगा रैली निकाली गई। इस दौरान हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। बीडीओ संजय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में सीडीपीओ राजेश कुमार, पंचायतीराज पदाधिकारी रामअयोध्या राय और आंगनबाड़ी सेविकाएं मौजूद रहीं।
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