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Muzaffarpur News: कलेक्शन एजेंट से मारपीट कर 50 हजार छीने

By Arun Kumar Singh
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: शनिवार देर शाम दुबहा गांव में तीन युवकों ने कलेक्शन एजेंट के साथ मारपीट कर 50 हजार रुपए छीन लिए। कमीशन एजेंट रत्नेश कुमार ने पुलिस को फोन पर घटना की जानकारी दी। पुलिस ने गांव में छानबीन की और कलेक्शन एजेंट से पूछताछ की। आवेदन मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

Muzaffarpur News: कलेक्शन एजेंट से मारपीट कर 50 हजार छीने

Muzaffarpur News: सकरा। दुबहा गांव में शनिवार देर शाम तीन युवकों ने कलेक्शन एजेंट के साथ मारपीट कर 50 हजार रुपए छीन लिए। कमीशन एजेंट रत्नेश कुमार ने बताया कि कलेक्शन एजेंट ने फोन पर मारपीट कर 50 हजार छीन लेने की जानकारी दी है। सूचना पर पुलिस ने दुबहा गांव पहुंचकर छानबीन की। पुलिस ने बताया कि कलेक्शन एजेंट से भी पूछताछ की जा रही है। आवेदन मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

Arun Kumar Singh

लेखक के बारे में

Arun Kumar Singh
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