Muzaffarpur News: बाइक और साइकिल की टक्कर में तीन घायल
Muzaffarpur News: साहेबगंज के घनैया गेंदघर चौक पर बाइक और साइकिल की टक्कर में 70 वर्षीय रामजन्म ठाकुर, 19 वर्षीय रंजीत कुमार और 22 वर्षीय जितेंद्र कुमार घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां रामजन्म ठाकुर को गंभीर स्थिति में रेफर किया गया।
Muzaffarpur News: साहेबगंज। थाना क्षेत्र के घनैया गेंदघर चौक के समीप रविवार को बाइक और साइकिल की टक्कर में बुजुर्ग समेत तीन लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से धरमपुर राम निवासी साइकिल सवार 70 वर्षीय रामजन्म ठाकुर, बाइक सवार 19 वर्षीय रंजीत कुमार और 22 वर्षीय जितेंद्र कुमार को सीएचसी लाया गया, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद रामजन्म ठाकुर को एसकेएमसीएच रेफर कर दिया।
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