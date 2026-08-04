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Muzaffarpur News: मारपीट कर जख्मी करने के आरोप में तीन गिरफ्तार

By Arun Kumar Singh
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: सकरा के मछही गांव में मो. इरफान पर हमला करने के आरोप में पुलिस ने तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित ने ओम प्रकाश शर्मा, विश्वनाथ शर्मा, और सौरभ कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।

Muzaffarpur News: मारपीट कर जख्मी करने के आरोप में तीन गिरफ्तार

Muzaffarpur News: सकरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। मछही गांव में मारपीट कर युवक मो. इरफान को जख्मी करने के आरोप में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। मो. इरफान ने मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें गांव के ही ओम प्रकाश शर्मा, विश्वनाथ शर्मा एवं सौरभ कुमार को आरोपित किया था। पुलिस ने सोमवार की रात तीनों को गिरफ्तार कर लिया। सकरा पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार तीनों युवकों के कोर्ट में पेश किया गया। यहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

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