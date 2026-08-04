Muzaffarpur News: मारपीट कर जख्मी करने के आरोप में तीन गिरफ्तार

Muzaffarpur News: सकरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। मछही गांव में मारपीट कर युवक मो. इरफान को जख्मी करने के आरोप में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। मो. इरफान ने मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें गांव के ही ओम प्रकाश शर्मा, विश्वनाथ शर्मा एवं सौरभ कुमार को आरोपित किया था। पुलिस ने सोमवार की रात तीनों को गिरफ्तार कर लिया। सकरा पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार तीनों युवकों के कोर्ट में पेश किया गया। यहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।