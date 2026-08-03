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Muzaffarpur News: बंदरा : बोल बम के जयघोष से गूंजा बाबा खगेश्वरनाथ मंदिर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मतलुपुर के बाबा खगेश्वरनाथ महादेव मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं, जबकि पुलिस और स्वयंसेवक सुरक्षा में मुस्तैद रहे। अन्य वर्षों की तुलना में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई। शिवशक्ति धाम में भी भक्तों ने जलाभिषेक किया।

Muzaffarpur News: बंदरा : बोल बम के जयघोष से गूंजा बाबा खगेश्वरनाथ मंदिर

Muzaffarpur News: बंदरा। मतलुपुर स्थित बाबा खगेश्वरनाथ महादेव मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा का जलाभिषेक किया। अहले सुबह से ही मंदिर परिसर व सड़क पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। बोल बम के जयघोष से बाबा खगेश्वरनाथ मंदिर गूंज उठा। हत्था थानेदार लोकेश कुमार चौधरी के नेतृत्व में दारोगा संकेत कुमार, चितरंजन प्रसाद, देवनाथ साह समेत पुलिस बल और दर्जनों स्वयंसेवक मुस्तैद रहे। मंदिर न्यास समिति के सचिव बैद्यनाथ पाठक, कोषाध्यक्ष रामसकल कुमार और प्रधान पुजारी राजन झा ने बताया कि अन्य साल की भांति इस बार श्रद्धालुओं की संख्या में काफी इजाफा देखा गया। उधर, बरियारपुर मोहनपुर स्थित शिवशक्ति धाम में बाबा बुद्धेश्वरनाथ महादेव को भी हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा का जलाभिषेक किया।

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धर्मादा कमेटी के अध्यक्ष विमल कुमार सिंह और उपाध्यक्ष कौशल किशोर ठाकुर ने बताया कि बारिश पर श्रद्धालुओं की आस्था भारी पड़ी।

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