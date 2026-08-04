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Muzaffarpur News: आंगनबाड़ी केंद्र का ताला तोड़कर टीवी चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: गायघाट के बहादुरपुर गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में चोरों ने ताला तोड़कर एलईडी टीवी चोरी कर लिया। सेविका जानकी देवी ने स्थानीय पुलिस को कार्रवाई की मांग करते हुए आवेदन दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है।

Muzaffarpur News: आंगनबाड़ी केंद्र का ताला तोड़कर टीवी चोरी

Muzaffarpur News: गायघाट, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में चोरों ने ताला तोड़कर एलईडी टीवी चोरी कर ली। घटना की जानकारी मिलने के बाद सेविका जानकी देवी ने मंगलवार को गायघाट थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है।सेविका ने पुलिस को बताया कि मंगलवार सुबह जब वह केंद्र पर पहुंचीं तो कमरे में दूसरा ताला लगा हुआ था और खिड़कियां खुली थीं। खिड़की से अंदर देखने पर कमरे में एक चाबी दिखाई दी। इसके बाद ग्रामीणों की मौजूदगी में ताला तोड़कर कमरे के अंदर प्रवेश किया तो एलईडी टीवी गायब मिला। थानाध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। जल्द ही चोरों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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