Muzaffarpur News: आंगनबाड़ी केंद्र का ताला तोड़कर टीवी चोरी
Muzaffarpur News: गायघाट के बहादुरपुर गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में चोरों ने ताला तोड़कर एलईडी टीवी चोरी कर लिया। सेविका जानकी देवी ने स्थानीय पुलिस को कार्रवाई की मांग करते हुए आवेदन दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है।
Muzaffarpur News: गायघाट, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में चोरों ने ताला तोड़कर एलईडी टीवी चोरी कर ली। घटना की जानकारी मिलने के बाद सेविका जानकी देवी ने मंगलवार को गायघाट थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है।सेविका ने पुलिस को बताया कि मंगलवार सुबह जब वह केंद्र पर पहुंचीं तो कमरे में दूसरा ताला लगा हुआ था और खिड़कियां खुली थीं। खिड़की से अंदर देखने पर कमरे में एक चाबी दिखाई दी। इसके बाद ग्रामीणों की मौजूदगी में ताला तोड़कर कमरे के अंदर प्रवेश किया तो एलईडी टीवी गायब मिला। थानाध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। जल्द ही चोरों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें