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Muzaffarpur News: पानापुर : मोरसर स्कूल से चावल की चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: पानापुर के प्राथमिक विद्यालय मोरसर में चोरों ने ताला तोड़कर तीन क्विंटल एमडीएम का चावल, वजन मशीन और थाली चुरा ली। प्रधान शिक्षक राकेश कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। विद्यालय में यह चौथी बार चोरी की घटना है, जिससे शिक्षक परेशान हैं।

Muzaffarpur News: पानापुर : मोरसर स्कूल से चावल की चोरी

Muzaffarpur News: पानापुर। ओपी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय मोरसर का ताला तोड़कर चोरों ने तीन क्विंटल एमडीएम का चावल, वजन करने की मशीन व थाली की चोरी कर ली। इस संबंध में प्रधान शिक्षक राकेश कुमार ने पानापुर ओपी में शिकायत दर्ज कराई है। बताया कि सुबह में स्कूल खुलने पर चोरी का पता चला। शिक्षकों ने बताया कि इससे पहले भी चार बार स्कूल में चोरी हो चुकी है। बार-बार चोरी की घटना से शिक्षक परेशान हैं।

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