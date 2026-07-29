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Muzaffarpur News: मंदिर में दो महिलाओं का पर्स व मोबाइल उड़ाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में पूजा करने आई दो महिला श्रद्धालुओं का शातिरों ने पर्स और मोबाइल चुरा लिया। पीड़िताओं ने नगर थाने में शिकायत की है। एक महिला का पर्स उनके झोले को काटकर चुराया गया जबकि दूसरी महिला का पर्स गायब कर दिया गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।

Muzaffarpur News: मंदिर में दो महिलाओं का पर्स व मोबाइल उड़ाया

Muzaffarpur News: ​मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। बाबा गरीबनाथ मंदिर में बुधवार सुबह पूजा-अर्चना के लिए आई दो महिला श्रद्धालुओं का शातिरों ने पर्स व मोबाइल उड़ा लिया। ​दोनों पीड़िताओं ने नगर थाने में शिकायत की है। पीड़िता राहुल नगर की बुजुर्ग महिला ने पुलिस को बताया कि पूजा करने के दौरान शातिरों ने उनके झोले को ब्लेड से काटकर एक छोटा पर्स और मोबाइल निकाल लिया। पर्स में एक हजार रुपये थे। वहीं, दूसरी घटना हाजीपुर से पूजा करने आई एक महिला श्रद्धालु के साथ हुई। शातिरों ने उसका पर्स गायब कर दिया गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

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