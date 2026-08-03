Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Muzaffarpur News: एसकेएमसीएच में जल्द शुरू होगी नयी आईसीयू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर। श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जल्द 30 बेड की आईसीयू शुरू होगी। अस्पताल अधीक्षक

Muzaffarpur News: एसकेएमसीएच में जल्द शुरू होगी नयी आईसीयू

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर। श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जल्द 30 बेड की आईसीयू शुरू होगी। अस्पताल अधीक्षक डॉ. महेश प्रसाद ने बताया कि आईसीयू के लिए बन रही लिफ्ट सोमवार को हैंडओवर कर दी गई है। आईसीयू शुरू करने के लिए वेंटिलेटर असिस्टेंट की तैनाती करनी है, इसके लिए विभाग को पत्र लिखा जा रहा है। अभी एसकेएमसीएच में 36 बेड की मेडिसिन आईसीयू चल रही है। नयी आईसीयू शुरू होने से मेडिसिन के लिए 66 बेड की आईसीयू शुरू हो जायेगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffarpur Latest News Muzaffarpur News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Bankipur Election Result LIVE, Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।