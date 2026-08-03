Muzaffarpur News: एसकेएमसीएच में जल्द शुरू होगी नयी आईसीयू
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर। श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जल्द 30 बेड की आईसीयू शुरू होगी। अस्पताल अधीक्षक
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर। श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जल्द 30 बेड की आईसीयू शुरू होगी। अस्पताल अधीक्षक डॉ. महेश प्रसाद ने बताया कि आईसीयू के लिए बन रही लिफ्ट सोमवार को हैंडओवर कर दी गई है। आईसीयू शुरू करने के लिए वेंटिलेटर असिस्टेंट की तैनाती करनी है, इसके लिए विभाग को पत्र लिखा जा रहा है। अभी एसकेएमसीएच में 36 बेड की मेडिसिन आईसीयू चल रही है। नयी आईसीयू शुरू होने से मेडिसिन के लिए 66 बेड की आईसीयू शुरू हो जायेगी।
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