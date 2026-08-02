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Muzaffarpur News: कोचिंग के लिए निकली किशोरी लापता

By Pankaj Rakesh
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: सरैया। थाना क्षेत्र के एक गांव से 15 वर्षीया किशोरी लापता हो गई। इस संबंध

Muzaffarpur News: कोचिंग के लिए निकली किशोरी लापता

Muzaffarpur News: सरैया। थाना क्षेत्र के एक गांव से 15 वर्षीया किशोरी लापता हो गई। इस संबंध में किशोरी के पिता ने सरैया थाना में आवेदन देकर पुत्री की बरामदगी की गुहार लगाई है। बताया कि एक अगस्त की सुबह करीब 5:30 बजे उनकी पुत्री कोचिंग जाने के लिए घर से निकली, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी। काफी खोजबीन की गई। कोई अता-पता नहीं चल सका। उसे गांव की ही एक अन्य युवती के साथ देखा गया था। आवेदन में कुछ मोबाइल नंबरों का भी जिक्र किया है।

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