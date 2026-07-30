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Muzaffarpur News: रामपुरहरि में किशोरी से छेड़खानी, आरोपित धराया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: रामपुरहरि थाने के एक गांव में 16 साल की किशोरी के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। किशोरी पशुचारा लाने गई थी, जहां एक आरोपी ने उसे पकड़ लिया। पीड़िता के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया।

Muzaffarpur News: रामपुरहरि में किशोरी से छेड़खानी, आरोपित धराया

Muzaffarpur News: मीनापुर। रामपुरहरि थाने के एक गांव में गुरुवार सुबह 16 साल की किशोरी से छेड़छाड़ का मामला प्रकाश में आया है। किशोरी पशुचारा लाने चौर गई थी। इस संबंध में पीड़िता के पिता ने थाना में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित को हिरासत में ले लिया। किशोरी के पिता ने पुलिस को बताया कि सुबह में पुत्री खेत गई थी, जहां आरोपित ने उसे पकड़ लिया और जबरदस्ती करने लगा। पुत्री किसी तरह जान बचाकर घर पहुंची और घटना की जानकारी दी। थानेदार अंजलि कुमारी ने बताया कि आरोपित से पूछताछ की जा रही है।

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