Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Muzaffarpur News: मांगों के समर्थन में शिक्षकों ने निकाली पदयात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में शिक्षकों ने टीईटी से मुक्ति और अन्य समस्याओं को लेकर पदयात्रा निकाली। शिक्षकों ने कहा कि अगर मांगें पूरी नहीं हुईं तो बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। वर्तमान शैक्षणिक समस्याओं के लिए शिक्षकों की समस्याएं जिम्मेदार बताई गई।

Muzaffarpur News: मांगों के समर्थन में शिक्षकों ने निकाली पदयात्रा

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षकों ने मंगलवार को पदयात्रा निकाली। 2011 से पहले के शिक्षकों को टीईटी से मुक्त करने की मांग समेत अन्य मुद्दों को लेकर शिक्षक सड़क पर उतरे। पदयात्रा में सैकड़ों की संख्या में शामिल शिक्षक शिक्षा बचाओ-देश बचाओ के नारे लगाते चल रहे थे।

ये भी पढ़ें:लखीसराय: शिक्षा बचाओ- देश बचाओ पदयात्रा में शिक्षकों ने बुलंद की आवाज

शिक्षकों की समस्याओं पर चर्चा

पदयात्रा कंपनीबाग, जूरनछपरा, सरकारी बस स्टैंड होते हुए शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर पहुंची और यहां सभा में तब्दील हो गई। जिला सचिव पवन कुमार ने कहा कि वर्तमान में शैक्षणिक और शिक्षकों की समस्या के कारण शिक्षा व्यवस्था से गरीब बच्चे दूर हो रहे हैं। शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं में सबसे प्रमुख 2011 से पूर्व के नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से मुक्त करते हुए प्रोन्नति का लाभ देना है।

स्थानांतरण के नाम पर साजिश

शिक्षकों ने मांग रखी कि कैशलेश चिकित्सा और स्थानांतरण के नाम पर साजिश बंद की जाए। पदयात्रा में शामिल शिक्षकों ने कहा कि अगर इन मांगों की पूर्ति नहीं होती है तो दूसरे चरण में और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जिलाध्यक्ष श्यामनंदन सिंह, अरुण कुमार, अनिल कुमार, मो. जाहिद हुसैन ने कहा कि स्थानांतरण के नाम पर केवल शिक्षकों का दोहन किया जा रहा है। आवास भता जैसे लाभ अबतक नहीं दिए जा रहे हैं। जब शिक्षक मांग रखते हैं तो केवल आश्वासन दे दिया जाता है। पदयात्रा में लखेन्द्र कमार, विनोद कुमार, दिनेश कुमार यादव आदि शामिल थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

शिक्षक कौन-कौन सी मांगें उठाते हैं?
शिक्षक 2011 से पहले के शिक्षकों को टीईटी से मुक्त करने और कैशलेश चिकित्सा की मांग कर रहे हैं।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffarpur Latest News Muzaffarpur Muzaffarpur News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Bankipur Election Result LIVE, Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।