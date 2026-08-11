Muzaffarpur News: वित्तरहित स्कूल-कॉलेजों का हो सामंजन : भूषण झा
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में, वित्तरहित विद्यालयों और डिग्री कॉलेजों के कर्मियों ने पांच माह से लंबित वेतन का भुगतान करने की मांग की है। भूषण कुमार झा ने शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर सरकारी विद्यालयों के सामंजन और मदरसा कर्मियों के वेतन रिलीज की मांग की है।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। वित्तरहित माध्यमिक-उच्च माध्यमिक विद्यालयों और डिग्री कॉलेजों के सामंजन और गैर-सरकारी अनुदानित मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मियों के पांच माह से लंबित वेतन भुगतान की मांग की गई है।
मुद्दों पर ध्यान
तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी भूषण कुमार झा ने मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षामंत्री और शिक्षामंत्री को पत्र भेजकर इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। उन्होंने कहा है कि कई पंचायतों में वर्षों से संचालित वित्तरहित विद्यालयों के पास पर्याप्त भूमि और भवन है। इसके बावजूद कहीं कोड निलंबित है तो कहीं नामांकन सीमित है। उन्हीं पंचायतों में सरकारी उत्क्रमित माध्यमिक-उच्च माध्यमिक विद्यालय सीमित भूमि और कमरों में चल रहे हैं। कई जगह विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने से दो पालियों में पढ़ाई करानी पड़ रही है। पत्र में मांग की गई है कि ऐसी पंचायतों में वित्तरहित विद्यालयों का सरकारी विद्यालयों के साथ सामंजन किया जाए। इसी तरह जिन प्रखंडों में पहले से वित्तरहित डिग्री कॉलेज हैं, वहां नवसृजित सरकारी डिग्री कॉलेजों के सामंजन पर विचार हो। इससे भवन व आधारभूत संरचना पर सरकारी खर्च घटेगा और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा। डिग्री कॉलेजों की विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता समाप्त कर उन्हें सीधे राज्य सरकार के अधीन करने के प्रस्ताव पर भी पुनर्विचार किया जाना चाहिए। वहीं, मदरसा व संस्कृत विद्यालयों के कर्मियों का पांच माह से लंबित वेतन शीघ्र जारी किया जाए।
सामान्य प्रश्न
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