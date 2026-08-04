Muzaffarpur News: शिक्षक पटना के अस्पताल में और स्कूल में भी उपस्थित
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में एक शिक्षक हेमांशु की सड़क दुर्घटना के बाद अस्पताल में भर्ती होने पर भी उनकी ई शिक्षा कोष पर उपस्थिति बनी रही। विधान पार्षद वंशीधर व्रजवासी ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाया और फर्जीवाड़े की जांच की मांग की। शिक्षा विभाग मामले की जांच कर रहा है।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। शिक्षक पटना के अस्पताल में और दूसरी तरफ स्कूल में भी उपस्थित थे। विधान पार्षद वंशीधर व्रजवासी ने ई शिक्षा कोष पर बनी उपस्थिति और सोशल मीडिया पर शिक्षक के बीमार होने की पोस्ट को भेजकर कार्रवाई की मांग की है।सकरा के अपग्रेड मिडिल स्कूल रामनगर के शिक्षक का यह मामला है। व्रजवासी ने सोशल मिडिया पर 12 और 14 मई की पोस्ट डाली है, जिसमें संबंधित शिक्षक के सड़क दुर्घटना का शिकार होने और ऑपरेशन की चर्चा है। विधान पार्षद ने सवाल उठाया है कि जिस तारीख को पटना में शिक्षक हिमांशु एडमिट थे, उस दिन की भी उपस्थिति ई शिक्षा कोष पर कैसे बनी हुई है।
मई महीने में लगातार शिक्षक की उपस्थिति बनी हुई है। व्रजवासी ने शिक्षा विभाग को इसपर कार्रवाई के लिए लिखा है। तीन महीने की ई शिक्षा कोष की उपस्थिति रिकार्ड डालकर विधान पार्षद ने उपस्थिति फर्जीवाड़ा पर कार्रवाई को लेकर लिखा है। डीईओ कुमार अरविन्द सिन्हा ने कहा कि हमारे सामने अभी यह मामला आया है। इसपर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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