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Muzaffarpur News: हत्या मामले में फरार शिक्षक की भेजी गई एब्सेंटी, लगाया गया मेडिकल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में एक शिक्षक, जो जून से अपनी भाभी की हत्या के मामले में फरार है, स्कूल में उपस्थित दिखाई दे रहा है और उसे एक महीने का वेतन भी दिया गया है। जिला स्कूल के शिक्षकों ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। अधिकारी ने कहा कि मामला देखा जा रहा है।

Muzaffarpur News: हत्या मामले में फरार शिक्षक की भेजी गई एब्सेंटी, लगाया गया मेडिकल

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर। प्रमुख संवाददाता हत्या मामले में फरार चल रहे शिक्षक की स्कूल में उपस्थिति बन रही है। एब्सेंटी बनाकर संबंधित शिक्षक का भेजा गया और एक महीने का वेतन भी दिया गया। ब्रह्मपुरा स्थित जिला स्कूल के शिक्षकों ने इस मामले में शिकायत की है और आरोप लगाया है कि जो शिक्षक जून से ही अपने छोटे भाई की पत्नी की हत्या मामले में फरार चल रहे, उनके एब्सेंटी भेजी गई।मामला खुलने में मेडिकल लगाने का हवाला दिया गया। शिक्षकों ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है कि जिस शिक्षक पर प्राथमिकी है, उसे मेडिकल कैसे स्वीकृत किया जा सकता है।

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शिक्षक अशोक कुमार को लेकर जिला स्कूल के शिक्षकों ने यह शिकायत की है और कारवाई की मांग की है। शिक्षकों ने कहा कि संबंधित शिक्षक पांच जून के बाद से ही स्कूल नहीं आ रहे हैं। न कोई पत्र है और न कोई आदेश। ऐसे में चिकित्सा अवकाश कैसे दिया जा रहा है। डीईओ कुमार अरविंद सिन्हा ने कहा कि इसे दिखवाया जा रहा। उनके पास मामला नहीं आया है। अगर ऐसा हुआ है तो कारवाई की जाएगी।

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